Schianto in diretta social, si vede tutto (Video)

Nel pomeriggio di domenica, lungo la strada provinciale Santa Cecilia ad Alatri, in provincia di Frosinone, un tragico incidente è stato trasmesso in diretta su Facebook. E.A., un automobilista di origine magrebina di 30 anni, mentre era alla guida di un’Audi e trasmetteva in diretta sul popolare social network, ha perso il controllo del veicolo, finendo sulla corsia opposta e scontrandosi frontalmente con una Nissan.

Nell’incidente, tre persone sono rimaste ferite: una mamma e i suoi due figli, passeggeri della Nissan. La situazione più grave riguarda la bambina, che, benché non sia in pericolo di vita, ha subito gravi ferite e per questo è stata elitrasportata all’ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma.



Dalle immagini della diretta, è evidente la pericolosità della guida di E.A.: l’uomo, procedendo a una velocità eccessiva per quel tratto di strada, effettua più di un sorpasso azzardato, finendo per perdere il controllo e scontrarsi con la Nissan, che viaggiava correttamente nella sua corsia.



I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente sul luogo dell’incidente, riuscendo ad estrarre la piccola dalla vettura prima che le sue condizioni potessero peggiorare ulteriormente. Un’eliambulanza l’ha successivamente trasportata al Bambin Gesù per ricevere le cure necessarie.



La comunità locale è scossa da questo incidente, e crescono le preoccupazioni legate all’uso dei social media alla guida. Molti sollecitano maggiore attenzione e prudenza alla guida, ricordando quanto sia fondamentale evitare distrazioni potenzialmente fatali.