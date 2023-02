Schianto nella notte a Milano, morte due donne sul colpo

Incidente mortale ieri notte a Milano, sull’autostrada A4 all’altezza del casello, avvenuto intorno alle 2.30. Due donne sono morte sul colpo. Un’altra auto ha tamponato la loro vettura, nelle vicinanze della barriera di Milano-Ghisolfa, in direzione di Torino. Le donne, morte all’istante, avevano 60 e 54 anni.

I resti dell’auto tamponata ieri a Milano

Morte due donne sul colpo a Milano, tragico tamponamento

Il conducente del secondo veicolo è ferito in modo non grave. Gli operatori del 118 hanno soccorso l’uomo, che adesso è ricoverato per ferite non gravi all’ospedale San Carlo. Per le due donne, invece, non c’è stato niente da fare. L’intervento dei soccorritori non è invece servito alle donne, morte sul colpo e liberate già senza vita dalle lamiere della loro auto. Gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente sono in corso da parte della Polizia stradale di Milano.

