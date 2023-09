Schianto tremendo, bus contro tir sull’A1. Morti e feriti

Un tragico incidente stradale si è verificato sulla A1 all’altezza di Fiano Romano. Due autisti italiani hanno perso la vita e 18 migranti sono rimasti feriti, di cui alcuni in condizioni gravi. La tragedia si è consumata quando un bus della Prefettura di Agrigento, impiegato nel trasferimento di migranti da Porto Empedocle ai centri d’accoglienza del Piemonte, è entrato in collisione frontale con un mezzo pesante.



I due autisti del bus, entrambi italiani, sono deceduti a seguito dell’impatto, mentre i migranti feriti sono stati prontamente trasportati in diversi ospedali della zona per ricevere le cure necessarie.



La Polizia Stradale si è immediatamente recata sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi e indagare sulle cause dell’accaduto. Nel contesto più ampio, va sottolineato che negli ultimi giorni Lampedusa ha registrato un record di arrivi di migranti, mettendo ulteriormente sotto pressione il sistema di accoglienza italiano. La crescente affluenza sta mettendo in difficoltà le infrastrutture e le risorse, portando molti a chiedersi come far fronte a questa sfida senza precedenti. La tragedia sulla A1 è un ulteriore segnale della complessità e degli ostacoli che l’Italia sta affrontando in merito alla questione migratoria.