Schlein, la compagna Paola esce allo scoperto. E si scaglia contro la stampa: lasciatemi stare

La compagna di Elly Schlein, Paola Belloni, è uscita allo scoperto per denunciare l’outing subito a causa delle foto rubate pubblicate sul settimanale Diva e Donna. In un post su Instagram, Belloni ha espresso la sua indignazione verso gli autori del servizio di gossip, definendolo un atto ingiusto che le ha causato una forte emozione, ma fortunatamente non l’ha annientata grazie al supporto della sua rete di amici e familiari.



Ma il post non si limita solo alla vicenda personale di Belloni. La sua posizione è anche politica, in linea con i temi portati avanti dalla compagna Schlein. Belloni ha sottolineato che in Italia non esiste il matrimonio egualitario, non ci sono tutele per i figli delle famiglie omogenitoriali e non c’è una legge contro l’omolesbotransfobia. Inoltre, ha dichiarato che il coming out è una scelta personale che deriva anche dall’analisi della propria rete sociale.

Belloni ha anche sottolineato che la foto pubblicata dal settimanale con la papalina di lana in testa e con il sacchetto dei bisogni di Pila in mano è stata molto apprezzata dalle sue amiche, diventando un meme per i prossimi dieci anni.



Ma la posizione di Belloni non è quella di scendere nell’agone pubblico. Al contrario, ha concluso il suo post dicendo che ora torna alla sua vita privata e spera che rimanga sempre la stessa, anche senza papalina.