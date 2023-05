Scommesse e tradimenti tra carabinieri… una barzelletta esilarante

Un carabiniere: “maresciallo scommette 50 euro che la macchina che fermiamo non ha l’assicurazione?”

“Va bene…” La fermano e non ha l’assicurazione.

Poco dopo…” maresciallo scommettiamo che il prossimo che fermiamo non ha la patente?”

“Va bene però adesso 100 euro…”

La fermano e non ha la patente…. e così di seguito per diverse volte.

Il maresciallo arrabbiato per quanto gli costava il carabiniere chiama il maresciallo di una stazione vicina e gli dice:

“Ti mando per qualche giorno il carabiniere che sta con me perché scommette sempre e mi sta costando troppo, tu sei più sveglio di me, mettilo in riga!”. E così fanno.

Il carabiniere arriva dal altro maresciallo e subito gli dice:

“Scommettiamo 100 euro che hai le emorroidi?”

Sapendo di non averle gli dice: “500 euro per questa scommessa.”

“Vada per 500 euro però devo controllare. E con il dito ispeziona l’ano del maresciallo.

“Hai vinto non hai le emorroidi eccoti 500 euro.

Il maresciallo soddisfatto chiama l’altro maresciallo: “avevi detto che non era tanto sveglio io gli ho già vinto 500 euro.”

L’altro maresciallo: “come hai fatto?”…

“ha scommesso 500 euro se avevo le emorroidi. Ha controllato con il dito e siccome non le avevo, ho vinto io.”

“Non ci posso credere!” Commenta l’altro maresciallo: “Prima di venire da te ha scommesso 2000 euro con me che appena arrivato sarebbe riuscito ad infilarti un dito nel sedere!!!