Scomparsa: si cerca la 29enne Giulia Tramontano, incinta al settimo mese

Senago, comune dell’hinterland milanese, è il teatro di una preoccupante scomparsa: da sabato, non si hanno più notizie di Giulia Tramontano, 29 anni, incinta al settimo mese. L’ultima comunicazione della giovane con la sua famiglia risale a sabato, ma non è escluso che l’allontanamento potrebbe risalire a domenica. La famiglia della ragazza è convinta che non si tratti di un allontanamento volontario.



Giulia Tramontano è una nota agente immobiliare del luogo. Originaria della provincia di Napoli, la giovane vive da cinque anni a Senago insieme al fidanzato, il quale si è rivolto ai carabinieri locali per denunciare la scomparsa.

“Non sappiamo come sia vestita. È una ragazza molto tranquilla, non avrebbe accettato passaggi da sconosciuti”, riferiscono i familiari, ancora increduli e preoccupati per l’accaduto. Nonostante il loro convincimento, risulta che la ragazza avesse con sé il passaporto al momento della scomparsa.



La descrizione di Giulia è la seguente: capelli lunghi e chiari, altezza 1,68 metri, peso intorno ai 68 chili e un vistoso tatuaggio sul braccio sinistro.



L’intera comunità di Senago e i carabinieri locali sono attivamente impegnati nelle ricerche. Chiunque avesse notizie utili può contattare immediatamente le forze dell’ordine chiamando il 112, o l’Associazione Penelope Lombardia al numero 380.7814931.



La priorità ora è quella di ritrovare Giulia Tramontano, una donna incinta al settimo mese che ha bisogno di assistenza medica, e di fare chiarezza su questa sconcertante scomparsa che ha scosso la comunità di Senago. L’appello è rivolto a tutti: ogni minimo indizio potrebbe fare la differenza.