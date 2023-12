I due escursionisti scomparsi domenica nel Cuneese sono stati ritrovati senza vita. Erano sul passo del bordo di San Bernolfo, nella frazione di Bagni di Vinadio. I corpi sono stati individuati dall’elisoccorso questo pomeriggio, 5 dicembre, ma il maltempo ne ha impedito il recupero. Erano partiti per un’escursione domenica mattina, data anche la bella giornata di sole. Il recupero dei corpi permetterà di comprendere l’accaduto. L’auto della coppia, una Volvo XC60 nera, è stata trovata dai carabinieri nel borgo di San Bernolfo, che Fabrizia, originaria di Busca, conosceva bene, perché lo frequentava per i campeggi estivi quando era adolescente.

Roberto Meo Colombo, 53 anni, e Fabrizia De Lio, 38 anni, erano impiegati di Cuneo. A denunciarne la scomparsa erano stati i familiari, che non li avevano visti rientrare a casa in serata e non riuscivano a contattarli telefonicamente. Ieri, le operazioni sono state disturbate dal maltempo.