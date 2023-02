Scontri a corteo Roma, respinti i manifestanti

Scontri al corteo a Roma in solidarietà ad Alfredo Cospito. I manifestanti, arrivati sulla via Prenestina, hanno tentato di costruire delle barricate e hanno iniziato un fitto lancio di bottiglie verso le forze dell’ordine che, per respingerli, hanno fatto una serie di cariche di alleggerimento. La situazione resta tesa.

Gli anarchici hanno incendiato una centralina elettrica e sfondato la vetrata di una fermata del tram. È anche esploso un petardo. Su alcune paline dell’Atac e sui muri del quartiere è comparsa più volte la scritta “Alfredo Cospito fuori dal 41bis”. Il corteo è scortato da un massiccio cordone di forze dell’ordine.

Alcuni manifestanti sono stati fermati dalla polizia e portati in questura dopo i disordini per essere identificati e la loro posizione sarà valutata nelle prossime ore.

Sono una sessantina a partire dalla fine di ottobre le azioni rivendicate sul web dalla galassia anarchica in varie località del mondo, dagli Stati Uniti alla Grecia, come sostegno ad Alfredo Cospito, il torinese in sciopero della fame dal 20 ottobre per protestare contro il regime di 41 bis cui è sottoposto in carcere. L’elenco comprende in prevalenza danneggiamenti e incendi di auto e furgoni: episodi commessi in Sudamerica, Francia, Germania, Grecia e Italia (più uno a Milwaukie, località dell’Oregon). Non tutti sono trapelati sugli organi di informazione; in pochi casi, le forze dell’ordine all’epoca dei fatti non diedero o non trovarono conferme di quanto avvenuto.