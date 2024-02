Brutto incidente stamattina, poco prima delle 9.30, a Perca.

Sulla statale della Pusteria, all’altezza della discarica, un camper si è scontrato con una Mercedes.

Tre i feriti, tutti a bordo della vettura. Tra loro un bambino con un politrauma che è stato trasportato dall’elicottero Pelikan due all’ospedale di Bolzano. Le sue condizioni sono stabili, in corso accertamenti precauzionali.

Gli altri due feriti, in condizioni non gravi, sono stati ricoverati a Brunico. Illesa la famiglia che viaggiava sul camper.