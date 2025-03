Scontro in diretta a Piazzapulita. Conte cede alle provocazioni di Formigli: “Basta giochetti”

Durante la recente puntata di Piazzapulita su La7, si è acceso un intenso dibattito tra il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, e il conduttore Corrado Formigli. Al centro della discussione, il controverso piano ReArm EU da 800 miliardi di euro, promosso dalla Commissione Europea, che mira a rafforzare la capacità militare dell’Unione Europea.

Conte ha espresso la sua contrarietà al piano “ReArm EU” da 800 miliardi di euro, sottolineando che potrebbe aumentare le disparità militari tra gli Stati membri, favorendo nazioni come Francia e Germania a scapito di altri paesi, tra cui l’Italia. Ha affermato: “In questo momento non c’è un progetto europeo comune di difesa”. Alla domanda di Formigli sulla possibilità di una difesa comune in futuro, Conte ha risposto: “Non può mica scendere dal cielo. Ci si ferma un attimo e ci si chiude in una stanza per settimane o mesi. Ma la UE non vuole, perché la Francia vuole essere la grandeur militare”.

Il dibattito si è acceso ulteriormente quando Formigli ha suggerito una vicinanza tra le posizioni di Conte e quelle di esponenti della destra italiana, come Vannacci e Salvini. Conte ha respinto con fermezza tali associazioni, dichiarando: “Non ho nulla a che fare con loro. Io non sono mai stato filoputiniano, ho condannato l’aggressione russa all’Ucraina e ho una coerenza di postura e di azione assieme al M5S. Loro hanno votato di tutto, hanno continuato a votare le armi e fanno un gioco di potere interno alla maggioranza”.

Inoltre, Conte ha annunciato una manifestazione a Roma il 5 aprile contro le politiche di riarmo dell’Unione Europea, sottolineando la necessità di destinare risorse a settori come sanità, istruzione e aiuti sociali, piuttosto che a una corsa al riarmo.

Questo confronto ha evidenziato le profonde divisioni esistenti in Italia riguardo alla politica di difesa europea e al ruolo del paese nello scacchiere internazionale, sottolineando la complessità del dibattito sul futuro della sicurezza e della cooperazione all’interno dell’Unione Europea.