Scontro tra due elicotteri: «Diverse vittime»

Due elicotteri militari americani della 101esima divisione Airborne dell’esercito Usa si sono scontrati in volo durante un’operazione di addestramento di routine sui cieli del Kentucky. Secondo quanto riferito dal governatore dello Stato, Andy Beshear, si prevedono vittime a causa dello scontro, ma non si conosce ancora il numero esatto dei feriti o dei morti.



La base americana di Fort Campbell non ha ancora fornito informazioni sul numero di persone a bordo dei due elicotteri. Tuttavia, ha reso noto che si tratta di due Black Hawk HH-60, una variante del famoso elicottero Black Hawk, progettata per sostenere varie operazioni militari, tra cui assalti aerei ed evacuazioni mediche.



L’incidente è avvenuto nella notte italiana del 29 marzo, intorno alle 10 di sera ora locale. Le cause del disastro sono ancora oggetto di indagini interne, mentre la base di Fort Campbell sta mantenendo i contatti con le famiglie dei coinvolti nello scontro.