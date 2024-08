Un tragico incidente è avvenuto la mattina del 5 agosto sull’autostrada A1 Milano-Roma. Un violento scontro tra due veicoli ha provocato la morte di un uomo di 43 anni. L’incidente è avvenuto intorno alle 6:00 al chilometro 738+200, nel territorio del Comune di San Nicola la Strada, in provincia di Caserta.

Indagini in corso per determinare la dinamica

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta e la polizia stradale. Al loro arrivo, i soccorritori hanno trovato un furgone che, per ragioni ancora da chiarire, aveva tamponato violentemente un altro veicolo che lo precedeva. A causa dell’impatto, uno dei passeggeri, un uomo di 43 anni, è rimasto intrappolato tra le lamiere del furgone.

Il corpo del 43enne è stato estratto dal veicolo distrutto, ma il personale sanitario del 118, intervenuto rapidamente sul luogo, ha potuto solo constatare il decesso. A supporto delle operazioni, è stata impiegata anche un’autogru proveniente dalla sede centrale dei Vigili del Fuoco. L’autostrada A1 è rimasta chiusa durante l’intervento per permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Successivamente, i Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi per consentire la loro rimozione.