“È il caos”. Scontro tra navi da crociera, muore italiana: la situazione precipita

Una collisione tra due navi da crociera nella zona di Esna, a circa 50 chilometri da Luxor, ha causato la morte di Denise Ruggeri, 47 anni, originaria de L’Aquila. La tragedia ha coinvolto la nave Royal Beau Rivage, sulla quale si trovavano tra i 70 e gli 80 italiani. La donna viaggiava con il marito e ha riportato gravi ferite che le sono state fatali.

Dettagli dell’incidente e condizioni dei passeggeri

L’impatto ha danneggiato almeno quattro cabine della nave italiana, causando ferite anche ad altri passeggeri. Denise Ruggeri avrebbe riportato una lesione polmonare cadendo nella sua cabina. Nonostante i soccorsi tempestivi e il trasporto in ospedale, è deceduta poco dopo.

Durante la manovra di attraversamento della chiusa di Esna, alcuni passeggeri sono caduti in acqua. Le squadre di emergenza egiziane hanno trasferito gli italiani su un’altra imbarcazione. Un incendio originato dalle cucine ha reso più difficili le operazioni di evacuazione.

Intervento delle autorità italiane

Il consolato italiano ha immediatamente contattato il marito della vittima e i tour operator che seguivano il gruppo. La Farnesina e l’ambasciata italiana al Cairo monitorano la situazione, mentre il ministro degli Esteri Antonio Tajani è stato aggiornato. L’ambasciatore Agostino Palese ha confermato che, al momento, non risultano altri connazionali gravemente coinvolti.

Storia di incidenti sul Nilo e questioni di sicurezza

Questo episodio si aggiunge ad altri incidenti recenti sulle crociere sul Nilo. A ottobre, un incendio ha coinvolto una nave con circa sessanta italiani a bordo, senza vittime. Ad aprile, sei persone sono morte annegate in seguito alla caduta di un microbus da un traghetto nelle vicinanze del Cairo. Nel 2013, una nave affondò vicino ad Assuan, ma senza vittime tra gli italiani, grazie all’intervento delle autorità.

La morte di Denise Ruggeri riporta l’attenzione sull’urgente necessità di rafforzare i controlli e le misure di sicurezza per i turisti che visitano questa zona di grande interesse archeologico e culturale.