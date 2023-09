Una forte scossa di terremoto ha colpito oggi pomeriggio, alle 16:35, la regione delle Marche, facendo tremare in modo evidente l’intera area anconetana. Secondo le informazioni iniziali fornite dall’INGV, si tratterebbe di un sisma di magnitudo 3.9, con epicentro localizzato a una profondità di 5,6 chilometri al largo di Senigallia.



I cittadini della zona non hanno tardato a condividere la loro esperienza sui social, dove numerosi post e commenti attestano la chiara percezione del sisma. “Una scossa breve ma sicuramente intensa”, come descritto da molti. Le autorità stanno monitorando la situazione e, al momento, si attendono ulteriori dettagli sulle possibili conseguenze e sugli eventuali danni alla struttura.



Vale la pena notare che la regione era già stata interessata da un’attività sismica questa mattina. Un terremoto di magnitudo ML 2.4 era stato registrato alle ore 06:57:32, con epicentro a 3 km a sud-ovest di Castelsantangelo sul Nera (MC). Anche se di minore entità, questo evento ricorda l’importanza della vigilanza e della preparazione nelle aree sismiche.



Continueremo a monitorare la situazione e a fornire aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori dettagli.