Scudetto Napoli, la decisione da censura di Marisa Laurito: tutta nuda a 72 anni Cronaca

Marisa Laurito pronta a compiere un gesto che resterà nella storia per festeggiare lo scudetto del Napoli. La popolare attrice, cabarettista e conduttrice televisiva napoletana, che oggi ha 72 anni, aveva fatto una solenne promessa nel caso che la sua squadra del cuore fosse riuscita a laurearsi campione d’Italia per la terza volta dopo il periodo d’oro di Diego Armando Maradona. E, ora che il suo sogno e quello di milioni di napoletani si è realizzato, non ha nessuna intenzione di venire meno alla sua promessa.

Leggi anche: Napoli, sangue sulla festa scudetto: ucciso un ragazzo, è giallo Scudetto Napoli: la promessa di Marisa Laurito Ma cosa ha intenzione di fare Marisa Laurito per festeggiare lo scudetto del Napoli? È lei stessa a spiegarlo. “Il tricolore dopo 33 anni di attesa è una grande vittoria. – esulta l’attrice partenopea – Vincerlo per la città è molto importante. Avevo detto che se fossimo arrivati primi mi sarei vestita con la bandiera del Napoli. Quindi ho fatto fare un vestito per l’occasione da indossare altre volte ancora”. “Napoli è Napoli, è una città che ha una cultura millenaria, con primati pazzeschi. In questo scudetto c’è l’orgoglio della città e della squadra, ed è soprattutto lo scudetto della consapevolezza perché si vince senza Maradona, senza una star”, aggiunge poi Marisa Laurito subito dopo il fischio finale dell’arbitro di Udinese-Napoli che ha consegnato alla squadra di Spalletti il titolo italiano.

Insomma, Marisa Laurito ha tutte le intenzioni di presentarsi di fronte ai tifosi del Napoli tutta nuda, vestita solo della bandiera della squadra azzurra. Potrebbe decidere di farlo già domenica prossima, quando allo stadio Maradona si svolgerà Napoli-Fiorentina e sarà un’altra occasione per festeggiare lo scudetto. Insomma, la Laurito semi nuda per Napoli, come fece la collega Sabrina Ferilli al Circo Massimo nel 2001 subito dopo la vittoria dello scudetto della Roma. In ogni caso, i festeggiamenti del popolo napoletano continueranno per settimane, forse per mesi.

Leggi anche: Il Napoli è campione d’Italia!