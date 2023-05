Un tragico evento ha sconvolto i tifosi del Napoli durante la loro trasferta ad Udine. Un uomo, tifoso del Napoli, è morto d’infarto in prossimità della stazione dei treni di Udine, dove si trovava per assistere alla partita di calcio tra Udinese e Napoli.



Le cause del decesso sembrano essere legate ad un improvviso infarto, ma al momento non sono state fornite ulteriori informazioni sulle condizioni di salute della persona deceduta. Dopo aver ricevuto le chiamate di alcuni passanti, gli operatori del Nue112 hanno contattato la Struttura operativa regionale emergenza sanitaria (Sores), che ha inviato sul posto un’ambulanza e l’automedica.



Il personale medico ha prontamente iniziato le manovre di rianimazione, ma purtroppo non è stato possibile salvare la vita del tifoso. La morte è stata constatata sul posto, in prossimità dell’accesso alla stazione. La polizia di Stato è stata attivata per svolgere ulteriori accertamenti e ricostruire l’accaduto.



Il calcio, così come lo sport in generale, dovrebbe essere un’occasione di svago e di aggregazione sociale, ma purtroppo a volte può accadere il contrario, come in questo caso. La morte improvvisa di un tifoso rappresenta una tragedia che colpisce l’intera comunità sportiva, indipendentemente dalle tifoserie o dalle rivalità tra le squadre.