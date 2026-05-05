“Se ha coraggio mi quereli!”. La sfida di La Russa al giornalista Rai: “Si inventa le notizie”

Un nuovo capitolo dello scontro tra il presidente del Senato Ignazio La Russa e il giornalista di Report Sigfrido Ranucci emerge durante la presentazione di un libro sul caso Garlasco e la fiducia nella giustizia. Le accuse di falsità nelle ricostruzioni e la sfida legale segnano una tensione crescente nel dibattito pubblico.

Nel corso dell’intervento pubblico, La Russa ha rivolto un attacco frontale a Ranucci, sostenendo che alcune delle sue inchieste non sarebbero attendibili. Ha accusato il giornalista di “spesso inventare” le notizie, lanciando una provocazione esplicita: “Se vuole mi quereli”. Queste dichiarazioni si inseriscono in un clima già segnato dalla controversia intorno al caso Garlasco, che continua a suscitare dibattiti mediatici e giudiziari.

Il contesto del caso Garlasco

La Russa ha espresso le proprie convinzioni sulla vicenda, sottolineando che l’inchiesta si protrae da anni tra ricostruzioni contrastanti e nuove ipotesi investigative. Il tema resta centrale nel panorama giudiziario e politico, alimentando divisioni e discussioni accese.

Il confronto tra politica e giornalismo d’inchiesta si fa così più acceso, con La Russa che non risparmia critiche alla credibilità delle inchieste condotte da Report.

Reazioni e sviluppi futuri

Al momento non sono arrivate repliche ufficiali da parte di Sigfrido Ranucci. Tuttavia, questa nuova tensione riflette un clima di crescente conflitto tra alcuni esponenti istituzionali e la trasmissione Rai, spesso sotto i riflettori per le sue inchieste critiche.

Il dibattito rimane aperto, con accuse incrociate che evidenziano un confronto sempre più acceso tra informazione, politica e giustizia in Italia.