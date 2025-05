Se hai un diesel con più di 150.000 km, sei a posto: l’UE annuncia altre misure severe per i conducenti con auto vecchie

Modifiche legislative nell’Unione Europea per le auto diesel: L’Unione Europea ha annunciato un nuovo pacchetto normativo destinato a coinvolgere milioni di automobilisti che possiedono veicoli di vecchia generazione, in particolare quelli con motori diesel. Secondo la nuova direttiva che sarà implementata a livello continentale, tutti i veicoli con più di dieci anni dovranno passare attraverso ispezioni tecniche annuali, a prescindere dal loro stato. Ecco cosa ci si deve aspettare.

Rigorose ispezioni per la sicurezza stradale

L’intento principale di queste misure è di ridurre il tasso di incidenti stradali, con le autorità europee che affermano che le vetture vecchie sono più inclini a guasti tecnici, potenzialmente letali. In paesi come la Germania, attualmente le ispezioni tecniche sono biennali, ma con l’entrata in vigore della nuova normativa, questo periodo sarà ridotto per i veicoli che superano i dieci anni di età.

In Austria, generalmente, le ispezioni devono essere annuali. Tuttavia, esistono eccezioni legali che permettono un differente calendario di verifiche per alcune categorie di veicoli. La “regola 3-2-1” ad esempio, prevede un primo controllo tre anni dopo la registrazione, seguito da uno a due anni e successivi controlli annuali, secondo informazioni fornite da WKO.at.

In Romania, le ispezioni per auto private sono biennali, ma i veicoli con oltre 12 anni devono sottoporsi a controlli annuali. Le auto nuove, invece, devono effettuare la prima revisione tre anni dopo l’immatricolazione.

Veicoli diesel e il nodo dei filtri DPF

Un ulteriore provvedimento in fase di approvazione punta direttamente ai proprietari di veicoli diesel con oltre 150.000 km. Le vetture sprovviste di filtro antiparticolato (DPF) o con DPF disattivato potrebbero essere automaticamente escluse dalle ispezioni tecniche, se la proposta diventerà legge. I filtri DPF sono fondamentali per abbattere le emissioni nocive e si rigenerano in condizioni di guida ad alta velocità, ma questo processo può essere compromesso nel traffico urbano.

Una sfida invisibile ma diffusa

Per evitare spese, molti proprietari eliminano completamente i filtri. Attualmente, le ispezioni tecniche non dispongono di attrezzature per verificare il livello effettivo delle particelle solide emesse. Un controllo approfondito richiederebbe lo smontaggio del sistema di scarico, un’operazione non praticabile su vasta scala.

Di conseguenza, milioni di auto diesel circolano senza DPF in Europa, e le autorità non hanno un quadro preciso della situazione. Le nuove normative mirano a chiudere questa “scappatoia”, obbligando il ripristino dei filtri e bloccando la circolazione dei veicoli non conformi sulle strade pubbliche.

Implicazioni economiche e ambientali

I critici avvertono che le nuove norme potrebbero colpire duramente le famiglie meno abbienti, incapaci di permettersi nuove auto o costose riparazioni. Tuttavia, le autorità europee sottolineano che la salute pubblica e la sicurezza stradale devono prevalere, soprattutto considerando i crescenti livelli di inquinamento urbano.