“Se provi a farlo ti bombardiamo”. Trump-Putin: l’audio che scuote la diplomazia internazionale

Un audio inedito rivela che Donald Trump avrebbe minacciato di “bombardare Mosca” per fermare Vladimir Putin dall’invadere l’Ucraina. Diffuso dalla CNN, l’audio risale al 2024 e mostra il presidente degli Stati Uniti in un confronto diretto e provocatorio con il leader russo. Le dichiarazioni emergono da un incontro privato durante una raccolta fondi elettorale, nel contesto della campagna presidenziale americana.

Trump avrebbe detto a Putin: “Se entri in Ucraina, bombarderò Mosca. Non ho scelta”. Secondo Trump, il presidente russo avrebbe risposto con scetticismo, ma con un minimo di credulità: “Non ti credo”, avrebbe detto, ma a detta di Trump, Putin “mi ha creduto per il 10%”.

Non solo con la Russia: Trump avrebbe minacciato anche il presidente cinese Xi Jinping di attacchi su Pechino in caso di invasione di Taiwan. “Pensava che fossi pazzo”, ha raccontato Trump, ma ha sottolineato che durante il suo mandato “non abbiamo mai avuto problemi”.

Le registrazioni sono opera dei giornalisti Josh Dawsey, Tyler Pager e Isaac Arnsdorf e sono parte del loro libro “2024“. Gli audio, mai trasmessi prima, mostrano un Trump deciso a dimostrare una politica estera basata su forza e imprevedibilità.

La campagna elettorale di Trump non ha commentato ufficialmente le registrazioni, mantenendo la linea comunicativa abituale, spesso provocatoria e mirata a galvanizzare la propria base di sostenitori.

Recentemente, Trump ha criticato apertamente Putin per la mancanza di apertura a un accordo di pace in Ucraina, esprimendo “profonda insoddisfazione” per l’atteggiamento del Cremlino.

Le affermazioni di Trump mescolano minaccia e strategia, delineando un’immagine di leadership forte. Sebbene non sia chiaro quanto di quanto dichiarato sia accaduto esattamente come descritto, le sue parole rivelano molto sulla sua visione del potere.

Le reazioni internazionali rimangono caute. Il Cremlino e Pechino non hanno rilasciato commenti ufficiali, ma l’audio potrebbe influenzare ulteriormente i delicati equilibri diplomatici tra Stati Uniti, Russia e Cina.

La rivelazione aggiunge un nuovo elemento alla campagna elettorale per il 2024, in cui Trump cerca di affermarsi come l’uomo forte capace di contenere le superpotenze rivali, continuando ad attrarre consensi tra i suoi sostenitori.