“Se ti senti così, sei stato contagiato”. La nuova variante c’è ed è più aggressiva: l’emergenza corre

In un contesto in cui si pensava di aver superato l’emergenza sanitaria globale, l’attenzione torna a concentrarsi su un fenomeno inaspettatamente riemergente. Segnali da diverse aree del mondo indicano un ritorno dell’allerta, con la stagione estiva che potrebbe facilitare la diffusione di questa nuova realtà sanitaria.

Gli esperti raccomandano prudenza, precisando che la situazione attuale non è paragonabile a quelle precedenti, ma che alcuni segnali crescenti non devono essere sottovalutati. Una nuova variante virale si sta diffondendo lentamente ma con costanza, attirando l’attenzione delle autorità sanitarie a livello internazionale.

Variante Stratus: Diffusione e Caratteristiche

Conosciuta scientificamente come XFG, la variante Stratus è un ricombinante derivato dall’unione di due lignaggi virali, LF.7 e LP.8.1.2. Questa variante ha già iniziato a diffondersi in vari paesi, inclusa l’Europa, e secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la sua presenza è in aumento, pur rimanendo sotto monitoraggio senza classificazione di alto rischio.

La Stratus si distingue per la sua capacità di eludere gli anticorpi, rendendo la risposta immunitaria meno efficace. In India, dove è prevalente, i sintomi più comuni sono voce roca, gola irritata, tosse secca, affaticamento e difficoltà nella deglutizione. Nel Regno Unito, si aggiungono febbre leggera, congestione nasale e dolori muscolari.

Consigli per i Soggetti a Rischio

Nonostante i sintomi generalmente lievi, la variante Stratus può rappresentare un rischio per anziani e persone con condizioni di salute preesistenti. Si consiglia di effettuare un tampone in caso di sintomi e di considerare l’uso di antivirali specifici, come nirmatrelvir + ritonavir, previo consulto medico.

Monitoraggio e Precauzioni: Le Linee Guida dell’OMS

L’OMS segnala che, sebbene la Stratus non rappresenti attualmente una minaccia immediata, la sua diffusione richiede attenzione. L’invito è a non abbassare la guardia, soprattutto durante l’estate, mantenendo un sistema di sorveglianza attivo e promuovendo la vaccinazione tra gli over 65, ancora poco diffusa.