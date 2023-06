Sedicenne muore per un gioco tragico

Un tragico incidente ha sconvolto la contea di Douglas, in Colorado. Il 5 maggio, un adolescente di 16 anni ha perso la vita in seguito a una pratica nota come “car surfing”. Questa pericolosa tendenza, che sta dilagando negli Stati Uniti, prevede che una persona si sporga o cavalchi all’esterno di un veicolo in movimento.



L’incidente si è verificato lungo Quarry Drive, a sud di Lone Tree. Secondo le testimonianze raccolte, i passeggeri del sedile posteriore dell’auto si stavano “sporgendo” dai finestrini poco prima dello schianto. L’adolescente, gravemente ferito nell’incidente, è successivamente deceduto in ospedale. L’ufficio dello sceriffo della contea di Douglas ritiene che il ragazzo stesse partecipando al “car surfing” al momento dell’incidente. L’identità della vittima non è stata resa pubblica.



Dopo l’incidente, l’ufficio dello sceriffo ha rilasciato un comunicato stampa in cui mette in guardia il pubblico sui pericoli del “car surfing”. “Nessun brivido o scarica di adrenalina vale la pena sacrificare la tua vita o quella dei tuoi amici o familiari”, si legge nel comunicato.



Per sensibilizzare il pubblico su questa pericolosa pratica, l’ufficio dello sceriffo ha pubblicato un video che mostra un incidente di “car surfing” avvenuto il 17 aprile lungo C-470.



Inoltre, l’ufficio dello sceriffo ha fornito alcuni punti chiave per il pubblico:



La vita è preziosa: le nostre vite sono inestimabili, e attività imprudenti come il “car surfing” possono avere conseguenze irreversibili.

Consapevolezza della pressione dei coetanei: non cedere mai alla pressione dei coetanei o sentirti obbligato a partecipare ad attività pericolose solo per cercare di integrarti o di provare un brivido.

Parla: se noti qualcuno che sta pianificando o partecipando al “car surfing” o ad altri stunt pericolosi, non rimanere in silenzio. Parla e segnalalo alle autorità competenti o a un adulto di fiducia.

Educa gli altri: condividi questo messaggio con i tuoi amici, familiari e follower sui social media. Insieme, possiamo diffondere la consapevolezza e prevenire ulteriori tragedie.

I guidatori possono affrontare gravi accuse penali, tra cui: guida imprudente, varie violazioni delle cinture di sicurezza (a seconda dell’età dei passeggeri), consentire a una persona di appendersi / attaccarsi all’esterno del veicolo.



“La nostra priorità è garantire la sicurezza e il benessere di ognuno di voi. Vi preghiamo di rimanere al sicuro, di fare scelte responsabili e di incoraggiare gli altri a fare lo stesso. Dobbiamo lavorare insieme per prevenire ulteriori tragedie”, ha dichiarato lo sceriffo della contea di Douglas, Darren Weekly.