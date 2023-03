Sedicenne muore per un telefonino

Un tragico incidente è avvenuto martedì a Vicenza, in cui un liceale di 16 anni, Roberto Miron, è morto nel tentativo di recuperare il suo cellulare caduto dalla finestra del bagno dell’appartamento della nonna. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, durante i festeggiamenti del compleanno della nonna, Roberto si trovava vicino alla finestra del bagno e stava usando il cellulare, quando quest’ultimo gli è scivolato dalla mano finendo sul terrazzo al piano inferiore.



Il ragazzo si è calato dalla finestra per cercare di recuperare il suo smartphone, che gli era caduto, ma durante la risalita, probabilmente arrampicandosi al pluviale, avrebbe perso la presa precipitando nel vuoto. La posizione in cui è stato trovato il suo corpo suggerisce che si tratti di una caduta accidentale, e non di un gesto volontario, come inizialmente ipotizzato.



Roberto Miron era iscritto al secondo anno del liceo scientifico ed era a casa della nonna per festeggiare il suo compleanno. La procura ha aperto un’indagine e sta attualmente analizzando il computer e lo smartphone del ragazzo per cercare di capire se ci siano state eventuali cause esterne che abbiano contribuito alla sua morte.