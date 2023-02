Segreteria Pd, finale a sopresa!

Elly Schlein è stata eletta come la nuova segretaria del Partito democratico, ribaltando il voto dei circoli e prendendo il controllo del Nazareno. Dopo l’annuncio dei dati ufficiali all’80 per cento dello scrutinio, che davano Schlein in vantaggio con il 53,8% dei voti, il segretario uscente Enrico Letta ha dichiarato che si è trattato di una grande festa di democrazia e partecipazione con un’affluenza di circa un milione di votanti.



Le prime parole della nuova segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, sono state di gratitudine nei confronti dei suoi sostenitori e di Stefano Bonaccini, che le ha concesso la vittoria. Schlein ha dichiarato che la sua elezione rappresenta una piccola grande rivoluzione, dimostrando che anche stavolta non ci hanno visti arrivare.



La vittoria di Schlein ha suscitato entusiasmo tra i sostenitori del Partito Democratico, che hanno visto in lei una figura innovativa e di rottura rispetto alla vecchia classe politica. Schlein ha promesso di lavorare per il cambiamento e per portare avanti le politiche sociali e ambientali che rappresentano le priorità del suo partito.



La nuova segretaria del Partito Democratico ha anche promesso di lavorare per unire il partito e per raggiungere gli obiettivi comuni, sottolineando l’importanza della collaborazione e della solidarietà tra i membri del partito.



La vittoria di Schlein rappresenta un importante cambio di rotta per il Partito Democratico, che ha scelto di affidarsi a una nuova figura per guidare il partito. Resta da vedere quali saranno le azioni e le politiche che verranno portate avanti dalla nuova segretaria, ma ciò che è certo è che la politica italiana ha visto una nuova figura emergere sulla scena politica nazionale.