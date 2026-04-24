“Sei anni di carcere.” Il figlio del potente deputato rischia grosso. Ancora guai per Meloni

Un procedimento giudiziario seguito a Roma ha assunto una rilevanza pubblica significativa dopo che tra gli imputati è emerso il nome di un familiare di un esponente di spicco della maggioranza di governo. La vicenda, che coinvolge un gruppo di giovani, è al centro di una richiesta di condanna severa avanzata dalla Procura capitolina.

Il caso riguarda in particolare Tancredi Antoniozzi, 22 anni, figlio del deputato di Fratelli d’Italia Alfredo Antoniozzi, per il quale la Procura ha chiesto una pena detentiva di sei anni e mezzo.

Le indagini della Procura di Roma

Secondo gli accertamenti degli inquirenti, gli episodi contestati non si configurano come eventi isolati, ma come una serie di condotte ripetute e coordinate. Il gruppo coinvolto avrebbe selezionato le vittime, seguendole e colpendole con modalità mirate e reiterate nel tempo.

Questa ricostruzione, se confermata, delineerebbe un quadro penale di particolare gravità, andando oltre semplici comportamenti sporadici e disorganizzati.

Reati contestati: rapina, minacce e tentata estorsione

Il capo di imputazione comprende reati quali rapina, minacce e tentata estorsione, legati a furti e aggressioni ai danni di coetanei. Secondo quanto riportato da Repubblica, alcune delle vittime sarebbero state individuate tramite social network e successivamente raggiunte per sottrarre beni di elevato valore, come orologi di lusso, con azioni rapide e pianificate.

La Procura ipotizza inoltre una distribuzione di ruoli all’interno del gruppo, elemento che potrebbe aggravare ulteriormente la posizione degli imputati.

Richiesta di condanna e sviluppi del processo

La richiesta avanzata dalla Procura di Roma si concentra su Tancredi Antoniozzi, indicato come uno dei protagonisti principali delle vicende oggetto di indagine. La pena proposta è di sei anni e mezzo di reclusione.

Il procedimento è attualmente nelle mani del giudice, che nelle prossime udienze valuterà le posizioni degli imputati e gli elementi raccolti nel corso dell’inchiesta.

Implicazioni pubbliche e attenzione mediatica

Il caso ha suscitato particolare interesse mediatico a causa del legame familiare con un deputato di rilievo politico. Questo ha intensificato il dibattito pubblico, che rimane focalizzato sull’evoluzione del procedimento giudiziario e sulle possibili conseguenze legali.

La vicenda resta dunque sotto stretta osservazione, in attesa delle prossime fasi processuali che definiranno l’esito della controversia.