"Sei solo un raccomandato". Amici 22, Cricca crolla e il gesto di Maria De Filippi fa infuriare tutti

“È un raccomandato”, Maria De Filippi nei guai: polemica ad Amici 22. La quinta puntata del serale di Amici ha fatto discutere non poco, sia nella scuola che fuori. Da una parte due concorrenti che sono crollati durante la registrazione, dall’altra il pubblico che non ha sopportato alcuni atteggiamenti, sia degli studenti che di Maria De Filippi. Proprio così, nella lente d’ingrandimento dei social è finita anche queen Mary. Ma andiamo con ordine, durante la registrazione del programma, andata in onda sabato 15 aprile 2023, sono stati due i ragazzi che si sono sentiti male, per via di pressioni esterne (o interne). Uno di questi è Aron, che ha sofferto molto le parole di uno dei giudici: Cristiano Malgioglio. “Io sono molto felice che i coach facciano interpretare brani diversi. Questa canzone però è talmente straordinaria, emotiva e bella, che per me ci vorrebbe una voce da grande interprete”, dice Malgioglio che poi rincara: “Tu hai una voce e meravigliosa e l’ho sempre detto. Magari tra un paio d’anni sarà ancora più fumosa e strong, però per cantante questo brano bisogna essere adulti. Lui è troppo giovane per parlare d’amore”. A questo punto Aron si commuove e il giudice dice: “Posso abbracciarlo? Io mi sento male quando devo dare giudizi”. Poco dopo anche Cricca si mette a piangere e stavolta a consolarlo è Maria: “Sei sicuro che stai bene? Ormai ho imparato a conoscerti” – ha detto Maria De Filippi a Cricca – “Quando diventi muto e il mutismo è prolungato mi devo sempre preoccupare. Ti voglio dire un po’ di cose: che è normale che anche un ragazzo pianga, ci sta tutto”.

E ancora: “Che questo non toglie niente alla tua persona, alla tua dignità, al tuo orgoglio. Ma proprio niente”. E ancora Maria: “Cosa ti sei messo in testa? È una settimana che sei così. È una settimana che hai stabilito che tu rappresenti la mediocrità. Ma questo non te l’ha mai detto nessuno”. Ha poi aggiunto rivolgendosi agli autori: “Ci prendiamo un momento?”.

A questo punto, dopo la performance del giovane, Maria De Filippi è tornata a consolare Cricca non prima di chiedere di interrompere la registrazione. Chiaramente sui social è stata polemica sin da subito. “Raccomandato”, si legge sui social riguardo Cricca. Per molti questo è stato un trattamento speciale. Chiaramente non sono mancati anche i tweet a favore di Maria e del giovane cantante: “Questo è bullismo, è giovane!”.