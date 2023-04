Selvaggia Lucarelli contro il ministro Lollobrigida: “Ti sei laureato dal divano di casa”

Sta facendo molto discutere l’intervento del ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, alla 55esima edizione del Vinitaly di Verona. Parlando della necessità di un nuovo decreto flussi per assicurare l’arrivo di un maggior numero di migranti nel nostro Paese, Lollobrigida ha puntato il dito contro tutti quei giovani italiani che prendono il reddito di cittadinanza. Invece di starsene comodamente sdraiati sul divano a non fare nulla, potrebbero andare a lavorare nei campi, sostiene il ministro. Parole che provocano la durissima reazione social della giornalista del Fatto Quotidiano Selvaggia Lucarelli.

Leggi anche: Selvaggia Lucarelli attacca Francesca Fagnani: “Ambizione feroce, Belve non è un programma”

Lucarelli contro Lollobrigida su reddito di cittadinanza

“Sui flussi c’è la volontà di organizzarli seriamente, contrastando l’immigrazione illegale, e facendo formazione nei Paesi di provenienza dei migranti. – ha dichiarato Francesco Lollobrigida lo scorso fine settimana al Vinitaly di Verona – C’è bisogno di immigrazione legale e il primo nemico è quella illegale e c’è bisogno di combattere i clandestini. C’è la volontà di organizzarli seriamente cercando di rapportarci con le nazioni di provenienza dei migranti, facendo informazione e formazione”.

“Ma prima di fare questo dobbiamo mettere tutti gli italiani che sono in condizione di lavorare di farlo. – ha proseguito il ministro dell’Agricoltura del governo Meloni – Perché voglio lanciare una messaggio chiaro: lavorare in agricoltura non è svilente. Nelle campagne c’è bisogno di manodopera. Anzi, quello che non è un modello di civiltà è non andare a lavorare, stare sul divano e gravare sulle spalle altrui col reddito di cittadinanza”, ha concluso Lollobrigida.