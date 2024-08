Una drammatica notizia ha sconvolto la comunità di Marzocca, frazione di Senigallia. Questa mattina, lungo la statale 16, si è verificato un incidente mortale in cui due ciclisti hanno perso la vita. Poco prima di mezzogiorno, nei pressi del quartiere Ciarnin, una Opel Corsa ha travolto i due ciclisti, uccidendoli sul colpo a causa dell’impatto estremamente violento.

Il conducente dell’auto, un giovane neopatentato, si è fermato immediatamente dopo l’incidente, ma purtroppo per i due ciclisti, un uomo e una donna tra i 30 e i 40 anni, non c’è stato nulla da fare. Stando alle prime ricostruzioni, l’auto avrebbe improvvisamente invaso la corsia opposta, colpendo frontalmente la coppia di ciclisti e coinvolgendo successivamente altre vetture, tra cui una Peugeot e un’altra auto in cui viaggiava un minore. Quest’ultimo è stato portato all’ospedale di Senigallia per accertamenti, insieme al conducente e al passeggero della Opel.

Le circostanze esatte dell’incidente sono ancora oggetto di indagine, con la polizia stradale che sta effettuando i rilievi sul posto. La strada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso e per analizzare la scena dell’incidente. Al momento, l’identità dei due ciclisti non è stata ancora confermata, poiché non avevano documenti con sé. Tuttavia, le autorità hanno recuperato un cellulare e il GPS di una delle biciclette, un modello in carbonio acquistato in un negozio specializzato di Pianello di Ostra, che potrebbero fornire ulteriori indizi per identificarli.

La comunità è profondamente scossa da questo tragico evento, che ha spezzato due vite in un momento che doveva essere dedicato alla gioia di una pedalata in una giornata estiva. Mentre si attendono ulteriori dettagli su quanto accaduto, i pensieri vanno alle famiglie e agli amici delle due vittime, che hanno visto infrangersi tragicamente le loro vite.