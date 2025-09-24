Separate alla nascita, a 81 anni incontra per la prima volta la mamma (di 104)

Quando la vita ti sorprende. E ti sorride, dopo tanto tempo. Questa è la storia di una mamma e una figlia che si sono ritrovate e abbracciate per la prima volta dopo ben ottantuno anni. È la storia di Eileen Macken e di sua mamma Elizabeth: separate alla nascita, oggi si sono finalmente incontrate. Hanno rispettivamente 81 e 104 anni. Eileen è cresciuta in un orfanotrofio a Dublino, in Irlanda, e praticamente per tutta la vita ha provato a rintracciare la sua mamma biologica, la donna che l’aveva messa al mondo e dalla quale era stata separata appena nata.

E finalmente, all’età di 81 anni, ci è riuscita. Sono i media britannici a raccontare questa storia straordinaria che si è conclusa con un lieto fine. Eileen ha spiegato di aver iniziato a cercare sua madre quando aveva diciannove anni e di averla poi rintracciata all’inizio di quest’anno. (Continua dopo la foto)

Non era impresa facile, ma ci è riuscita grazie all’aiuto di uno studioso di genealogia, che è poi riuscito a rintracciare mamma Elizabeth e riunire così le due donne. “Quando ho scoperto che mia madre era ancora viva – ha raccontato l’81enne ai media – nulla mi avrebbe potuto impedire di andare a riabbracciarla”. E così è stato. Immaginate l’emozione. (Continua dopo la foto)

Mamma Elizabeth e Eileen si sono finalmente conosciute per la prima volta un mese fa. L’incontro è avvenuto in Scozia, dove vive l’anziana madre che ha appena spento 104 candeline. Inoltre, sempre in Scozia, Eileen Macken ha scoperto anche di avere due fratellastri, uno dei quali vive con sua madre. Le due sono rimaste insieme per tre giorni a casa di Elizabeth e, inutile aggiungerlo, Eileen era al settimo cielo. (Continua dopo la foto)

“Al momento del mio arrivo, la mamma stava leggendo il giornale – ha ricordato ancora Eileen – Quando mi ha visto, io le ho detto che venivo dall’Irlanda e lei ha subito replicato ‘Io sono nata in Irlanda’. ‘Sai che sono tua figlia?’, le ho chiesto, e lei mi ha guardata e ha preso la mia mano”. L’incontro, ha ammesso l’81enne, “È stato fantastico”.