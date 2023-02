Grave lutto per il presidente Mattarella: annullati tutti gli impegni

Un grave lutto ha colpito il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nella notte tra domenica e lunedì è morto infatti il professor Francesco Pitrolo, medico personale del capo dello Stato, mentre dormiva negli alloggi del Quirinale. Tra i due c’era anche una stretta amicizia risalente a diversi anni fa. Pitrolo sarebbe morto a causa di un malore improvviso di cui non sono ancora state rese note le cause. Il medico 71enne lascia la moglie Yvonne e la figlia Flora. Appena ricevuta la notizia, Mattarella ha deciso di annullare tutti i suoi impegni pubblici previsti per oggi: la partecipazione alla Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socio-assistenziale e del volontariato e la presentazione del Rapporto dell’Associazione Italiadecide.

Morto Francesco Pitrolo, medico e amico di Sergio Mattarella

“Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, non è qui stamattina perché in queste ore è improvvisamente mancata una persona del suo staff”, annuncia Anna Finocchiaro, presidente di Italiadecide, prima della presentazione del rapporto 2022 presso la Nuova Aula dei Gruppi parlamentari della Camera. Da ricordare che Francesco Pitrolo ricopriva anche il ruolo di direttore dell’Unità di cardiologia dell’Ospedale Cervello di Palermo. Il medico accompagnava spesso capo dello Stato nelle sue visite ufficiali all’estero. Ed anche per questo era divenuto un personaggio molto conosciuto.

Nel novembre del 2021 era stato insignito del cavalierato di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Una onorificenza prestigiosissima. “Non posso fare a meno di ringraziare i miei colleghi del reparto, professionalmente bravi, appassionati e molto coesi, che mi hanno permesso, nonostante il difficilissimo momento che ci ha visti in prima linea, di svolgere l’attività presso la presidenza della Repubblica. Senza di loro non ce l’avrei fatta”, aveva detto Francesco Pitrolo in quella occasione.

Soltanto pochi giorni fa Sergio Mattarella aveva ricordato Giorgio Ruffolo, economista ed ex ministro Socialista, morto a Roma all’età di 96 anni. “Sono dolorosamente colpito dalla scomparsa di Giorgio Ruffolo, economista di valore, politico appassionato, capace di unire tensione ideale, garbo e competenza. – si legge in una nota diffusa dal Quirinale – Dirigente d’azienda, parlamentare italiano ed europeo e ministro dell’ambiente, fu punto di riferimento per i socialisti, rispettato e apprezzato unanimemente da tutte le forze politiche. Invio ai suoi familiari il mio cordoglio per la scomparsa di un brillante e leale servitore dello Stato”.

