Serie di rapine con taglierino: feriti quattro o forse cinque passanti

Una serie di rapine a mano armata è avvenuta a Milano nei pressi della stazione Centrale, causando ferite a quattro o forse cinque persone. Secondo le prime informazioni, i colpevoli sembrano essere stati due individui ubriachi o sbandati, che hanno agito intorno alle 17.30 con un taglierino in mano.



Gli aggressori si sarebbero spostati tra via Sammartini e viale Brianza, minacciando i passanti e rapinandone alcuni, mentre altri sono stati colpiti dal taglierino. Il 118 è intervenuto per soccorrere le vittime, tra cui due donne ferite al volto e alla mano.



Tra gli altri feriti, un uomo di 68 anni sarebbe in gravi condizioni, a causa di un fendente alla spalla che gli ha fatto perdere molto sangue. È stato portato in codice rosso all’ospedale di Niguarda. Uno dei presunti aggressori è stato bloccato dalla Polizia di Stato.



Secondo i testimoni, i due aggressori sembravano in evidente stato di alterazione e avrebbero agito insieme. Le autorità stanno indagando sull’accaduto per risalire ai responsabili e chiarire le cause dell’episodio di violenza. La notizia ha suscitato grande preoccupazione tra i cittadini, soprattutto per la brutalità degli attacchi e la loro apparente casualità.