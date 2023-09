Sfida tra caccia italiani e russi, incidente Nato sfiorato

Caccia italiani inseguono russi. Gli F35 dell’Aeronautica italiana hanno inseguito due Sukhoi diretti da Kaliningrad verso lo spazio aereo polacco e li hanno costretti a cambiare rotta. La Nato ha confermato che non si è verificato alcun incidente e ha elogiato la professionalità dei piloti. Nel Baltico si è verificata una nuova sfida tra caccia italiani e russi. Lo scorso giovedì, anche se la notizia è stata divulgata solo ieri sera, il comando Nato della difesa aerea europea ha emesso un allarme quando due Sukhoi provenienti da Mosca stavano rapidamente dirigendosi verso i confini di Varsavia. Questi jet supersonici non avevano comunicato un piano di volo e non avevano contattato il controllo del traffico aereo, essendo quindi considerati “intrusi” in una zona con un alto traffico di velivoli civili.

Incidente Nato sfiorato: caccia italiani inseguono aerei russi. Dalla base polacca di Malbork, sono decollati due F35 dell’Aeronautica italiana, caccia intercettori in allerta “scramble” pronti a decollare in soli tre minuti. Dopo un inseguimento a mille chilometri all’ora, gli F35 italiani hanno raggiunto e identificato gli aerei russi, due Sukhoi 30 Flanker, considerati tra i migliori nell’aviazione russa. Utilizzando messaggi radio e segnalazioni ottiche, hanno comunicato ai piloti russi di invertire la rotta. In pochi minuti, i caccia russi sono rientrati a Kaliningrad, l’enclave russa nel Baltico, scortati dalla pattuglia dell’Aeronautica italiana. Il comando Nato ha sottolineato che l’incontro è avvenuto in modo professionale e che i russi non sono penetrati nello spazio aereo dell’Alleanza.