Shakira si vendica di Piqué dopo il tradimento: “Hai scambiato una Ferrari con una Twingo”

La lunga storia d’amore tra la pop star Shakira e il calciatore Gerard Piqué è finita e anche piuttosto male. Prima le liti furiose, poi l’assunzione di un investigatore privato da parte di lei che ha così scoperto il tradimento del compagno con la sua nuova fiamma Clara Chìa Marti. Ne è nato anche un contenzioso legale sulla gestione dei figli contesi della ex coppia. Ora però Shakira decide di prendersi la sua piccola vendetta dopo tante sofferenze. La cantante pubblica infatti un nuovo singolo, dal titolo ‘#Mission 53’, nel quale non mancano certo riferimenti ambigui, frecciate e colpi bassi contro Piqué e la sua nuova compagna.

Shakira e Piqué

“Dici di essere un campione e quando avevo bisogno di te hai dato la tua versione peggiore. – esordisce così Shakira nel suo nuovo singolo – Scusa piccolo, avrei dovuto buttarti fuori un po’ di tempo fa. Un lupo come me non è per i principianti. Un lupo come me non è per ragazzini come te, sono troppo buona per te ed è per questo che stai con qualcuno proprio come te. Questo pane ti mortifica, ora mastica e ingoia. Io valgo due volte 22 (il simbolo della ex coppia quando era ancora affiatata, ndr)”.

“Mi hai lasciato come vicino di casa della suocera, con la stampa alla porta e i debiti alla porta. – il riferimento di Shakira è ai genitori di Piqué – Pensavi di avermi ferito, mi hai reso più forte. Le donne non piangono più, fatturano. Dall’amore all’odio il passo è breve. Zero rancore piccolo, ti auguro buona fortuna con la mia sostituta. Non so nemmeno cosa ti sia successo. Sei così strano che non riesco nemmeno a riconoscerti”.

“Hai il nome di brava persona, Clara-mente non è come sembra. – si rivolge poi con tono di sfida a Clara Chìa Marti – Hai la nomea di essere una bella persona, chiaramente non è così. Hai scambiato una Ferrari con una Twingo. Hai scambiato un Rolex con un Casio. Vai veloce, ma fai lavorare un po’ anche il cervello”, si conclude così il pezzo di Shakira. Già in un recente passato, comunque, la cantante colombiana aveva pubblicato un’altra traccia contro l’ex compagno dal titolo ‘Monotonia’.

