“Shampoo e creme pericolosi per la salute”. La lista dei prodotti da evitare al supermercato: “Ecco perché”

Alcune categorie di saponi, detergenti, schiume per capelli, deodoranti, creme e cosmetici potrebbero essere pericolosi per la salute di chi ne fa uso. A stabilirlo è stato il sito Safety Gate, definito sulle proprie pagine “il sistema di allarme rapido dell’UE per i prodotti non alimentari pericolosi”. Come riportato dalla testata Bio Pianeta, nel mirino sarebbero finiti anche i prodotti di alcuni marchi molto noti. (Continua a leggere dopo la foto)

Di recente, ha spiegato Bio Pianeta, una serie di prodotti usati per la cura del corpo e l’igiene personale sono stati ritirati. L’allarme è scattato per la prima volta due anni, a seguito delle analisi svolte da alcune riviste specializzate nel settore: si è scoperto come alcuni deodorati shampoo, saponi per le mani, detergenti per il viso, detergenti intimi, profumi, creme, deodoranti e non solo sarebbero infatti “pericolosi per la salute umana”. (Continua a leggere dopo la foto)

I primi ritiri dal mercato sono cominciati tempo fa e hanno riguardato soprattutto “lotti di bagno doccia Neutro Roberts Cremoso con latte idratante e burro di Karitè, la Crema solare viso & corpo Bilboa e il gel doccia Vetyver Malizia Uomo. A quanto pare la causa del rischio che rappresentano per chi ne fa uso risiede tutta in una particolare sostanza di nome Lilial, che può danneggiare il sistema riproduttivo, causare problemi alla salute del feto, e può anche causare sensibilizzazione cutanea, perché ha un potere genotossico”. (Continua a leggere dopo la foto)

“Shampoo e creme pericolosi per la salute”. La lista

Alcuni prodotti ancora in commercio sarebbero a loro volta da attenzionare. Secondo la testata Bio Pianeta, questa sarebbe la lista da tener d’occhio per evitare guai:

Natural Care Muschio Bianco sapone liquido;

Lycia Deo Evolution deodorante;

Clinians Attiva antistress tonico rinfrescante;

Exotic Comin Parfum pour femme profumo;

Dove Invisible Dry deodorante;

NeutroMed Magic doccia schiuma;

Vidal muschio bianco schiuma da barba;

Malizia Malizia Musk deodorante;

Palmolive Palmolive Man shampoo antiforfora;

Palmolive Bellezza Splendente shampoo;

Natural Care Natural Care con antibatterico, Sapone liquido con antibatterico con glicerina;

Infasil Intimo purity Sensazioni naturali con camomilla, sapone intimo;

Nivea Gel Extra Strong, Hair styling gel 150 ml;

NATURA OIL Doccia Oil Natura, olio doccia;

Palmolive Morbidezza e Lucentezza, shampoo;

Nivea Black & White invisible, deodorante spray;

Palmolive Hygiene Plus, sapone liquido per le mani;

Police Sunscent, doccia schiuma.