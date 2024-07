Shampoo, ecco qual è il migliore: e lo trovi al supermercato! La classifica di AltroConsumo

Qual è lo shampoo migliore? Una domanda molto ardua. Per fortuna la risposta l’ha fornita AltroConsumo, con una delle sue classifiche puntuali e approfondite, frutto di un’attenta analisi e di test di laboratorio. Inutile dirlo, ognuno di noi ne ha provati centinaia, e ogni volta ci si chiede se quello che compriamo faccia al caso nostro. Del resto lo shampoo è uno dei prodotti a cui non si può rinunciare. In commercio ne esistono di tanti tipi e di tante marche, per capelli lisci, crespi, secchi, grassi, con forfora o trattati. Diverse sono le tipologie di shampoo in commercio come diversi sono i marchi su cui ci si può orientare. In passato lo shampoo veniva usato principalmente per il lavaggio, al fine di rimuovere lo sporco. Oggi, invece, allo shampoo è richiesto di offrire al capello e alla nostra cute in generale dei benefici addizionali, come ad esempio rendere i capelli più belli, lisci o lucenti. Ma si è sicuri che lo shampoo che si utilizza è tra i migliori? Scegliere uno shampoo basandosi soltanto su ciò che è scritto nelle etichette non è opportuno: lo shampoo adatto si può scegliere in funzione del tipo di capello, dello stato di “salute” e della frequenza di lavaggio. Vediamo allora cosa hanno stabilito gli esperti.

Lo shampoo è un prodotto che garantisce la corretta pulizia dei capelli perché rimuove lo sporco derivante dall’inquinamento ambientale. Altroconsumo ha stilato una classifica dei migliori presenti in commercio effettuando un test su alcuni marchi, noti e meno noti ed ha stilato una classifica decretando qual è lo shampoo migliore presente tra gli scaffali dei supermercati. La scelta oltre a ricadere sulle diverse tipologie ricade anche sull’efficacia che il prodotto ha sui capelli. Secondo i dati diffusi da Altroconsumo, ad aprire la classifica ci pensa lo Shampo Testanera Gliss Supreme Repair con un punteggio di 69 /100, venduto tra gli scaffali dei supermercati ad un prezzo unitario di 2,48 euro a confezione.

Altroconsumo ha però valutato in maniera negativa l’etichetta perché presenta dei claim non corretti, come, ripara i danni subìti dai capelli. Segue al secondo posto in classifica Cien Repair Keratin Power Formula venduto tra gli scaffali della Lidl ad un prezzo di vendita circa di 1,39 euro. La classifica continua con Garnier Ultradolce rimedio d’Acero, con un punteggio di 64/100, prezzo unitario di circa 2,62 euro a confezione. Seguito da Pantene Pro-v rigenera e protegge, venduto a 2,91 euro. Infine Omia Fisio Semi di Lino, con 61 punti su 100 e prezzo di 3,95 euro. A parimerito troviamo Garnier Fructis addio danni, ad un prezzo di 2,41 euro a confezione. Seguito da Kerastase Resistance Bain de Force, venduto ad un prezzo molto alto di circa 14 euro.