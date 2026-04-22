Si butta dal balcone con i tre figli, chi era davvero Anna Democrito

Ci sono ferite invisibili che nessuno può vedere, abissi profondi dell’anima che si celano dietro la routine di una vita apparentemente normale. È in questo silenzio che si nascondono fragilità difficili da raccontare e paure inesprimibili, che spesso sfuggono anche a chi le vive. Quando la cronaca si tinge di tragedia, emerge il bisogno di comprendere non solo i fatti, ma anche la sofferenza che li ha generati. È la storia di un dolore muto che ha trovato sfogo in un gesto estremo, lasciando una comunità scossa e interrogata sulla capacità di ascolto e prevenzione.

Chi era Anna Democrito e le ombre del disagio mentale

Anna Democrito, 46 anni, impiegata presso la Rsa “Monsignor Apa”, è la donna che nelle prime ore della notte ha compiuto un gesto tragico gettandosi dal terzo piano della sua abitazione in via Zanotti Bianco a Catanzaro insieme ai suoi tre figli. In un abbraccio mortale ha trascinato con sé il figlio di 4 anni e il neonato di appena 4 mesi, entrambi deceduti sul colpo. La figlia più grande, di 6 anni, è invece sopravvissuta ed è ora ricoverata in condizioni critiche nel reparto di Rianimazione.

Chi la conosceva la descriveva come una donna riservata, tranquilla e profondamente religiosa, un profilo che non lasciava presagire la tragedia. Tuttavia, dietro questa apparente normalità si celava un disagio psichico profondo, emerso con forza negli ultimi mesi. L’ultima gravidanza aveva portato alla diagnosi di una depressione post-partum, una condizione che Anna tentava di nascondere senza riuscire a trovare un sostegno adeguato.

Tra le persone più vicine, emerge il racconto di un rifiuto netto a intraprendere cure terapeutiche, dovuto a una paura ossessiva: quella che le autorità potessero sottrarle i figli. La sua vita si consumava tra lavoro, casa e la parrocchia, luogo in cui cercava un conforto che però non riusciva a placare le sue ansie. Il parroco don Vincenzo ricorda: “Veniva spesso qui, aveva una paura profonda per i bambini. Le consigliavo di farsi aiutare, ma lei restava ancorata a quel timore”. Un rosario stretto tra le mani, ritrovato dai soccorritori, racconta il peso di un’angoscia che non ha trovato via d’uscita.

Il marito, che dormiva in un’altra stanza, si è svegliato di soprassalto per i rumori provenienti dal cortile. Affacciatosi al balcone, ha assistito all’orrore e si è precipitato in strada per tentare invano di salvare i corpi dei bambini. Nel frattempo le autorità stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza per escludere eventuali interventi esterni. Amiche e conoscenti hanno lanciato un appello: “Anna non era pazza, ma una madre lasciata sola. La sua morte è il fallimento di uno Stato che ignora la salute mentale delle madri”. Resta così il doloroso monito di una sofferenza invisibile che ha cambiato per sempre l’amore in tragedia.