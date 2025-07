“Si è fatto cogl***”. Saviano contro Salvini, replica durissima: “Basta, querela”

Roberto Saviano si prepara a tornare sul piccolo schermo con un programma su La7, ma il suo ritorno è già segnato da un acceso scontro con la Lega e il suo leader Matteo Salvini. Durante una recente partecipazione al talk show “In Onda”, Saviano ha criticato apertamente il progetto del Ponte sullo Stretto, suscitando dure reazioni da parte del deputato leghista Domenico Furgiuele, che ha minacciato azioni legali.

Saviano e le accuse contro la Lega

Ospite di Luca Telese e Marianna Aprile, Saviano ha espresso una teoria controversa che lega l’interesse di Salvini per la Calabria con i progetti infrastrutturali, affermando che il Ponte sullo Stretto di Messina sarebbe di interesse anche per la criminalità organizzata. Questa interpretazione, già sollevata in passato da Repubblica, ha trovato una nuova eco, ma ha anche suscitato l’indignazione di Furgiuele.

La difesa di Furgiuele

In risposta, Furgiuele ha sottolineato la propria estraneità ai fatti e ha criticato Saviano per aver rilanciato accuse già smontate in sede giudiziaria. Ha ricordato la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme, che ha condannato Gruppo Gedi per diffamazione. Furgiuele considera grave che Saviano continui a diffondere queste teorie, sostenendo che ciò alimenta una pericolosa delegittimazione politica.

Previsioni di azioni legali

Il deputato ha dichiarato di aver incaricato i suoi legali di raccogliere prove per un possibile procedimento contro Saviano. La questione si complica ulteriormente con la possibilità di acquisire i verbali del processo di diffamazione contro lo scrittore, il che potrebbe portare la disputa anche nelle aule dei tribunali.

La controversia mediale

La sfida tra Saviano e la Lega si estende oltre le minacce legali, poiché Furgiuele ha criticato Saviano per aver insultato i calabresi con una visione offensiva e strumentale del Mezzogiorno. Ha respinto con forza l’idea che la sua adesione alla Lega fosse legata a interessi mafiosi, sottolineando il proprio impegno a sostegno delle Forze dell’Ordine nella vera lotta all’antimafia.

Con Saviano pronto a tornare in TV, il dibattito con la Lega sembra destinato a proseguire, lasciando aperta la possibilità di ulteriori sviluppi sia pubblici che legali.