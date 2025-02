“Si è rotto”, Papa Francesco inciampa e… cosa è successo

CITTÀ DEL VATICANO – Un lieve momento di incertezza si è verificato questa mattina all’inizio dell’udienza generale in Aula Paolo VI, quando Papa Francesco è entrato camminando con l’ausilio di un bastone. Durante il tragitto, il supporto si è improvvisamente spezzato, causando un attimo di instabilità per il Pontefice.

Accanto a lui, monsignor Leonardo Sapienza e un assistente sono subito intervenuti per aiutarlo a restare in equilibrio e hanno preso in consegna il bastone ormai inutilizzabile.

Nonostante l’imprevisto, Papa Francesco ha portato avanti l’udienza con tranquillità, rispettando il programma e rivolgendosi ai fedeli. Dopo il suo discorso, ha scelto di spostarsi con la sedia a rotelle, salutando i presenti con il consueto affetto.

L’episodio, sebbene abbia suscitato un breve momento di apprensione, non ha avuto conseguenze e si è concluso senza alcun problema per la salute del Santo Padre.