Freccia Tricolore schiantata al suolo! Morta una bambina

Sabato pomeriggio è stato segnato da un grave incidente aereo che ha visto coinvolto un aereo delle Frecce Tricolori, la pattuglia acrobatica nazionale dell’Aeronautica Militare italiana. Stando alle prime ricostruzioni, il velivolo, impegnato in un test in vista di un’esibizione prevista per la giornata di domenica, ha perso quota e si è schiantato.

Un video, qui sopra, testimonia il momento drammatico in cui il pilota dell’aereo si lancia con il paracadute dal mezzo in caduta. Il pilota sarebbe riuscito a salvarsi, mentre è rimasta uccisa dalla fiamme scatenate dallo schianto una bambina di cinque anni che avrebbe assistito a bordo della pista ai test con la sua famiglia. Anche i familiari della piccola sarebbero rimasti coinvolti.



Dopo l’accaduto, gli altri aerei delle Frecce Tricolori hanno proceduto senza problemi all’atterraggio nella base aerea di Collegno, confermando la professionalità e la preparazione della pattuglia acrobatica.



Le autorità e l’Aeronautica Militare hanno avviato le indagini necessarie per fare luce sulle cause dell’incidente. Uno stormo di uccelli che avrebbe ostacolato la fase del decollo impattando con il velivolo. Una ‘bird strike’, questa una delle ipotesi più accreditate da fonti militari in merito allo schianto di una Freccia Tricolore nella zona dell’aeroporto di Caselle che ha portato alla morte di una bambina di 5 anni. L’altra ipotesi, meno accreditata, è che si sia verificato un guasto al motore.