Addio a Ira Von Furstenberg. L’attrice, nata a Roma il 17 aprile 1940 dal principe Tassilo Fürstenberg, figlio di Karl Emil Fürstenberg, secondo nato della casata dei principi originari della Foresta Nera, si è spenta nella capitale italiana a 83 anni. Pochi mesi fa, a ottobre, aveva ottenuto l’ultimo riconoscimento della sua carriera, il Capri Person Award 2023. Il suo nome completo era Virginia Carolina Theresa Pancrazia Galdina zu Fürstenberg ed era figlia di Clara Agnelli, sorella di Gianni. Aveva avuto due matrimoni, il primo a 15 anni con Alfonso di Hohenlohe – Langenburg, dal quale aveva avuto i figli Christoph e Hubertus, e il secondo con Francesco Pignatari.

Nota disegnatrice di gioielli, Ira von Fürstenberg aveva intrapreso la carriera cinematografica a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta, lavorando con registi come Lattuada, Bolognini e Mario Bava. Tra le sue interpretazioni più famose, quelle nei film Capriccio all’Italiana (1967), Matchless (1967), La battaglia di El Alamein (1968), Cinque Bambole per la Luna d’Agosto (1969), Hello Goodbye (1970) e Le Belve (1971).

Nel 1970 era stata protagonista dal palco dell’Ariston, presentando il Festival di Sanremo al fianco di Nuccio Costa e Enrico Maria Salerno.