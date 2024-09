Si finge medico e opera seguendo un tutorial su YouTube. Muore un ragazzo di 15 anni

Screenshot

Un drammatico incidente ha portato alla morte di un ragazzo di 15 anni durante un’operazione chirurgica eseguita da un uomo senza alcuna formazione medica. Questo individuo, spacciandosi per un chirurgo esperto, ha tentato di effettuare la rimozione di calcoli biliari basandosi su istruzioni tratte da video tutorial su YouTube.

Il falso medico è riuscito a convincere i familiari del giovane di possedere le competenze necessarie per eseguire l’intervento. Tuttavia, quello che doveva essere un intervento di routine si è trasformato in tragedia, con il giovane che ha perso la vita a causa dell’incompetenza di questo truffatore. L’operazione è stata eseguita senza che la famiglia avesse fornito alcun consenso scritto e mentre il padre del ragazzo si trovava temporaneamente lontano dalla clinica. L’incidente è avvenuto in India, causando un’ondata di sgomento e rabbia nell’opinione pubblica. Dopo la tragica morte, il falso chirurgo e gli altri presenti nella sala operatoria sono fuggiti, e la polizia sta ora cercando di rintracciarli per portarli davanti alla giustizia con l’accusa di omicidio.

Questo caso evidenzia i pericoli derivanti dall’uso incontrollato di contenuti medici reperibili online e sottolinea le gravi conseguenze che possono derivare dall’assenza di adeguati controlli nei sistemi sanitari. La famiglia del ragazzo, distrutta dal dolore, chiede che i responsabili vengano catturati al più presto e che paghino per il crimine commesso.