Si mette a piovere e un uomo decide di andare a raccogliere le lum…Altro…

Si mette a piovere e un uomo decide di andare a raccogliere le lum…

Si mette a piovere e un uomo decide di andare a raccogliere le lumache, ma la moglie dice: “No! No! Tu non ci vai a raccogliere le lumache, perché tutte le volte che lo fai poi trovi un bar, ti ubriachi e torni a tarda notte!” Il marito replica: “Ma no! Vedrai che stavolta torno presto! Se entro un certo orario non sono tornato, allora significa che avevi ragione tu e non ci andrò più!” Il marito raccoglie un bel sacchetto di lumache; sta per tornare a casa, quando per la strada incontra un amico che lo invita al bar a bere qualcosa. E tra bevute e chiacchiere, il tempo passa e si fa notte… La moglie è a casa che aspetta il marito ed è molto preoccupata.

Quando il marito esce dal bar è molto tardi, e pure lui è molto preoccupato perché non sa come giustificarsi con sua moglie. Pensa e ripensa per tutto il tragitto verso casa, ma non gli viene in mente niente di plausibile.

Nel frattempo la moglie è sempre più preoccupata.

Quando il marito è quasi arrivato e si trova già sulle scale di casa, siccome è un po’ brillo, inciampa in un gradino e tutte le lumache escono fuori dal sacchetto e rotolano per le scale.

La moglie sente rumore e si affaccia dalla porta per vedere cos’è successo… Il marito le sorride:

“Hai visto, cara? Sono tornato!” e rivolgendosi incoraggiante verso le lumache: “Forza belle, su su, un altro piccolo sforzo e siamo quasi arrivati!!”