Si scontra contro un albero vicino casa: muore 17enne in moto. A soccorrerlo, la madre, il parroco, il sindaco e una dottoressa di passaggio…

Tragedia a Osnago, nella Brianza lecchese: Francesco Galli, un giovane di soli 17 anni, ha perso la vita in un incidente stradale a pochi passi dalla sua abitazione. Era a bordo della sua moto Ktm 125 quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un albero ai lati della strada, rimanendo incosciente a terra.



L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di sabato in via Trento, una strada che attraversa Osnago e che è conosciuta per avere alcuni dossi che limitano la velocità. Una dottoressa che stava percorrendo la stessa strada in auto è stata una delle prime persone ad arrivare sul luogo dell’incidente e ha subito chiamato il 118. L’eliambulanza è stata inviata da Milano, ma purtroppo i soccorsi non sono riusciti a salvare la vita del giovane Francesco, che è deceduto in serata all’ospedale di Niguarda dove era stato trasferito in condizioni disperate.



La madre del ragazzo, insieme al parroco e al sindaco Paolo Brivio, è giunta sul luogo dell’incidente e ha assistito impotente ai tentativi di rianimazione del figlio. Francesco era stato sottoposto a un intervento chirurgico delicato in ospedale, ma purtroppo le sue condizioni sono peggiorate e la tragica notizia della sua morte ha sconvolto l’intero paese.



Francesco frequentava l’indirizzo grafico dell’istituto Viganò di Merate ed era conosciuto nella zona in quanto la sua famiglia gestisce una nota pasticceria vicino al luogo dell’incidente. L’accaduto ha lasciato la comunità locale in profondo lutto, con molti che si sono stretti attorno alla famiglia Galli in questo momento di grande dolore. Le indagini per stabilire le cause esatte dell’incidente sono ancora in corso e la notizia della morte di Francesco ha gettato un’ombra di tristezza su tutta l’area. La sua giovane vita spezzata prematuramente è un duro promemoria dell’importanza della sicurezza stradale e della prudenza alla guida, specialmente per i giovani conducenti.