Si sente male mentre dorme in auto, Anna muore dopo una cena di famiglia: aveva 49 anni

Una tragica scoperta ha scosso la comunità di Polcenigo. Anna Marello, una donna di 49 anni residente a Spinea (Venezia), è stata trovata in arresto cardiaco all’interno della sua auto dopo una serata trascorsa in compagnia della famiglia. Marello aveva passato la giornata facendo visita alla figlia e alla nipotina e, dopo una cena al ristorante con il marito Paolo Busolin e la famiglia, si era addormentata sul sedile posteriore dell’auto durante il viaggio di ritorno.

Giunti a casa della figlia, il marito ha deciso di lasciarla riposare in auto, vedendo che non si era svegliata. Purtroppo, quando la figlia ha controllato la madre, l’ha trovata priva di sensi e ha immediatamente chiamato i soccorsi. Nonostante i tentativi di rianimazione, per Anna Marello non c’è stato nulla da fare e il suo decesso è stato confermato all’arrivo al pronto soccorso di Udine.La causa della morte sembrerebbe essere naturale, ma la pubblico ministero Federica Urban ha richiesto ulteriori indagini, coinvolgendo la polizia di Stato e i carabinieri della stazione di Polcenigo per chiarire le circostanze del decesso. Un’autopsia potrebbe essere disposta per determinare con certezza le cause della morte. La famiglia e la comunità locale sono profondamente colpite da questa improvvisa perdita, ricordando Anna Marello come una donna affettuosa e dedicata alla famiglia.