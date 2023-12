“Si, sono incinta”. “La volta buona”, il lieto annuncio arriva in diretta Tv: Balivo emozionantissima

Un annuncio dolcissimo quello dell’ex Miss Italia Roberta Morise, in diretta tv: è incinta del suo primo figlio. Ospite a “La Volta Buona” condotto da Caterina Balivo ha condiviso anche il sesso del nascituro e il nome che hanno scelto per lui, oltre a svelare i piani per il loro matrimonio imminente.

Roberta Morise, ora 37enne, ha fatto il suo annuncio durante la trasmissione, indossando un elegante vestito nero e condividendo la gioia di questa nuova fase della sua vita. Il compagno di Roberta è il rinomato chef stellato Enrico Bartolini, noto per essere stato una delle star del programma “Celebrity Chef.” Attualmente, Bartolini è il cuoco italiano con il maggior numero di stelle Michelin, ben 13. Il loro amore è sbocciato solo pochi mesi fa, ma è già diventato solido.

Morise racconta: “Enrico è la mia anima gemella”

Si vociferava da un po’, ma la conferma è arrivata soltanto nel salotto pomeridiano di Caterina Balivo, Roberta ha mostrato pubblicamente il suo “pancino”. La showgirl ha anche rivelato che sarà un maschietto e si chiamerà GianMaria.

Nell’intervista, Roberta ha espresso la sua felicità per la gravidanza, rivelando che non era pianificata ma accolta con gioia. Ha descritto Enrico come “l’anima gemella” e ha condiviso la sua convinzione che sarà un padre meraviglioso, citando il suo amore e il legame con i suoi tre figli da un precedente matrimonio.

L’arrivo del figlio è previsto per la primavera, e la coppia ha anche pianificato di celebrare il loro matrimonio alla fine dell’estate del 2024. Roberta Morise ha concluso l’intervista con una dichiarazione d’amore per Enrico Bartolini, sottolineando come il loro amore sia diventato una vera e propria magia che li ha uniti.