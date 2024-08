Si vede recapitare una fattura folle per il cambio batteria della sua macchina elettrica. Il conto assurdo

Questa mattina abbiamo parlato dei costi esorbitanti legati alla sostituzione delle batterie nelle auto elettriche, concentrandoci su Tesla. Ma un recente episodio che coinvolge un proprietario di BMW i3 negli Stati Uniti ha ulteriormente messo in luce quanto possa essere oneroso questo tipo di intervento.

La BMW i3, un modello ormai fuori produzione dal 2021, rappresenta il passato per la casa automobilistica tedesca, che ora punta su tecnologie più avanzate e sta per lanciare sei nuovi modelli elettrici della gamma Neue Klasse. Nonostante il supporto per la BMW i3 sia ancora disponibile, i costi di manutenzione, in particolare per la sostituzione della batteria, possono essere sorprendentemente alti.

Un proprietario statunitense di una BMW i3 si è visto presentare una fattura per il cambio batteria che ammontava a 71.208,27 dollari, equivalenti a circa 66.000 euro. Con una cifra del genere, avrebbe potuto acquistare una BMW i5 del 2024, risparmiando persino qualche dollaro, dato che i prezzi di partenza per questo modello sono di 67.795 dollari negli Stati Uniti. La BMW i5, per di più, è ora disponibile anche nella versione Touring.

Questo costo astronomico ha sollevato dubbi, tanto che la fattura è stata condivisa sui social media, suscitando discussioni tra altri proprietari. Alcuni hanno riportato di aver speso “solo” 30.000 dollari per la stessa operazione, un importo comunque elevato, ma decisamente più ragionevole rispetto ai 71.000 dollari richiesti in questo caso.

La batteria della prima BMW i3 ha una capacità di soli 22 kWh, composta da otto moduli, ciascuno con un costo stimato di circa 3.000 dollari. Anche considerando la manodopera, il prezzo totale per la sostituzione dovrebbe aggirarsi intorno ai 30.000 dollari. Quindi, i 71.000 dollari richiesti appaiono eccessivi e ingiustificati.

Carbuzz ha tentato di ottenere chiarimenti da BMW USA, ma al momento non ha ricevuto risposta. E se pensate che questa storia sia incredibile, c’è chi è andato incontro a un conto ancora più salato: un proprietario di una Hyundai iX35 a idrogeno con problemi alle celle a combustibile ha ricevuto una fattura di ben 113.500 dollari, ovvero circa 105.000 euro.