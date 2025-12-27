Signorini, dopo il silenzio iniziale arriva la decisione Mediaset

Dopo giorni di silenzio e cautela, sul caso che coinvolge Alfonso Signorini iniziano a emergere le prime decisioni interne a Mediaset. Le accuse relative ai presunti meccanismi con cui sarebbero stati gestiti in passato i provini del Grande Fratello hanno spinto l’azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi a muoversi con estrema prudenza, ma secondo le ultime indiscrezioni alcune scelte sarebbero già state prese. Le novità arrivano in un momento delicato, segnato da prese di posizione ufficiali e retroscena che stanno ridisegnando il futuro del conduttore e dello storico reality.

A fare chiarezza sullo scenario attuale è un retroscena firmato da Gabriele Parpiglia, pubblicato dopo le dure dichiarazioni di Endemol Shine Italy, la società che produce il Grande Fratello. Il caso è esploso in seguito alle rivelazioni di Fabrizio Corona sui presunti metodi di selezione dei concorrenti nelle edizioni passate. In questo contesto, ciò che fino a poco tempo fa sembrava scontato, come il ritorno del Grande Fratello Vip nel 2026, oggi appare tutt’altro che certo.

Secondo quanto riportato, Mediaset avrebbe deciso di azzerare completamente il processo di selezione. Parpiglia parla di una ripartenza totale: “i provini del Gf Vip sono ripartiti da zero in una struttura interna a Mediaset lato Roma, con a capo una nuova persona che i programmi sa farli, e colpo di scena, c’è la superstite del team Signorini, ovvero Irene Ghergo”. Il giornalista riporta anche il racconto di Aida Yespica, che sarebbe stata vicina a entrare nel cast a marzo: “Ci ha confessato che improvvisamente è saltato tutto”.

Per quanto riguarda Alfonso Signorini, la sua posizione resta in sospeso. Attraverso il suo legale, il conduttore ha fatto sapere di essere “molto rammaricato per la montagna di fango che lo ha investito” e allo stesso tempo “estremamente determinato e fiducioso di poter presto ristabilire la verità dei fatti”. Tuttavia, come spiega ancora Parpiglia, “la sua posizione al momento è congelata”.

Sempre secondo il giornalista, Mediaset avrebbe garantito a Signorini il supporto legale tramite l’avvocato Andrea Righi. “Mediaset gli ha offerto assistenza legale attraverso l’avvocato Righi, ma è un atto dovuto perché ‘diciamo’, non si possono, per il momento, affrontare strade diverse e versioni contrastanti”. Sul piano economico, invece, la situazione sarebbe diversa: “Per il resto invece, Alfonso si avvia a ricevere per intero lo stipendio del contratto in scadenza nel 2027, ma è fuori dal Grande Fratello Vip”.

Nel frattempo continua a far discutere quello che viene definito il “sistema Signorini”. Nel suo format Falsissimo su YouTube, Fabrizio Corona ha accusato l’ex conduttore del reality di aver chiesto favori sessuali a presunti aspiranti concorrenti in cambio dell’ingresso nel programma.

Su queste accuse è intervenuto l’avvocato di Signorini, Andrea Righi, precisando: “Mi sembra che si stia perdendo il focus su quello che, ad oggi, è l’unico reato in contestazione ovvero il revenge porn, fattispecie per la quale l’indagato non è il dottor Signorini”. Il legale ha poi aggiunto: “Apprendo da notizie di stampa che Corona nel corso dell’interrogatorio pare abbia riferito di avere un’agenzia che, dietro il pagamento di 50 o 100 mila euro si occupa di ‘procurare la possibilità di entrare al GF’: non commento, lascio a voi le conclusioni”.

Nei giorni scorsi Righi ha depositato presso la Procura di Milano una querela contro Fabrizio Corona, che ha portato all’apertura di un’inchiesta e all’iscrizione dell’ex fotografo nel registro degli indagati per revenge porn. In parallelo, Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello, ha presentato una denuncia-querela nei confronti del giornalista e conduttore televisivo, chiedendo di procedere per violenza sessuale ed estorsione e sollecitando la Procura a valutare anche l’eventuale presenza di altri reati.