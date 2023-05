Silvio Berlusconi, le speranze sono rinviate

Il Presidente Silvio Berlusconi, 84 anni, rimane in degenza ordinaria presso l’ospedale San Raffaele di Milano. L’ex premier è stato ricoverato un mese fa per una polmonite in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica. Secondo il bollettino medico, il quadro clinico generale di Berlusconi è stabile e confortante, consentendo la prosecuzione delle terapie mirate al controllo della malattia ematologica.



Le fonti di partito avevano ipotizzato una possibile dimissione del leader di Forza Italia già in queste ore, ma il suo ricovero continua. Berlusconi ha trascorso la sua ventottesima notte all’ospedale San Raffaele, dove è stato trasferito in degenza ordinaria il 16 aprile scorso.



Il Professor Alberto Zangrillo e il Professor Fabio Ciceri, che firmano il bollettino medico, hanno rassicurato sull’andamento della malattia di Berlusconi, ma non hanno fornito ulteriori dettagli sulla sua condizione.



L’ex premier, che ha governato l’Italia per tre volte, è stato ricoverato molte volte negli ultimi anni per problemi di salute. Tuttavia, Berlusconi ha sempre dimostrato una grande forza e determinazione nel superare le difficoltà, anche quelle legate alla sua salute. La sua malattia ha suscitato grande preoccupazione tra i suoi sostenitori e i cittadini italiani, che seguono con attenzione le notizie sul suo stato di salute.