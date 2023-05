Silvio Berlusconi riscende in campo. Forza Italia lo pretende ancora in salute

Silvio Berlusconi, l’ex presidente del Consiglio italiano, è ancora ospedalizzato presso il San Raffaele e si sta riprendendo dalle sue condizioni di salute. Tuttavia, gli organizzatori della convention nazionale di Forza Italia, che si terrà a Milano il 5 e 6 maggio, sono fiduciosi che il Cavaliere riuscirà a fare l’intervento di chiusura della manifestazione. Il nome di Berlusconi è stato messo in evidenza sulla locandina dell’evento intitolato “La forza dell’Italia”.

L’intervento di Berlusconi è previsto per sabato prossimo alle ore 12:30 e rappresenterà la sua prima apparizione pubblica dallo scorso 5 aprile, quando è stato ricoverato in terapia intensiva per undici giorni. È stato reso noto che Berlusconi soffre di una forma di leucemia mielomonocitica cronica da alcuni anni e la sua data di dimissioni non è stata ancora stabilita. Nonostante il suo stato di salute stia migliorando, gli organizzatori stanno considerando la possibilità di registrare l’intervento di Berlusconi in anticipo e di trasmetterlo sui maxischermi allestiti negli East End Studios di via Mecenate.