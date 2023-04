Silvio Berlusconi, ultimo bollettino medico. Non esce ancora…

Le condizioni di salute di Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, hanno registrato un ulteriore miglioramento nelle ultime 72 ore, con un efficace contenimento della leucocitosi e della sindrome infiammatoria. Questo è quanto comunicato dai medici Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri dell’ospedale San Raffaele in un terzo bollettino medico, il quale fornisce un quadro clinico complessivo positivo del paziente.



Berlusconi è stato ricoverato d’urgenza mercoledì della scorsa settimana a causa di una polmonite legata alla leucemia mielomonocitica cronica di cui soffre da un po’ di tempo, fatto che è stato reso noto solo in seguito al ricovero. Sin dall’inizio, i medici hanno avviato le cure necessarie, compresa una chemioterapia, e hanno deciso di tenerlo in terapia intensiva per garantire un ambiente protetto per il suo recupero.



Nonostante le condizioni delicate iniziali, Berlusconi ha mostrato un costante miglioramento della funzionalità respiratoria e renale, con un contenimento efficace dei sintomi infiammatori. Tuttavia, il comunicato medico afferma che l’ex premier dovrà ancora rimanere in terapia intensiva per ristabilirsi completamente e uscire dalla situazione critica.



Berlusconi è stato accompagnato dalla compagna Marta Fascina quando è arrivato in ospedale poco più di una settimana fa. Le sue condizioni di salute sono state monitorate attentamente dai medici personali Zangrillo e Ciceri, che hanno reso noti tre bollettini medici finora, incluso quello del giorno di Pasquetta. Non sono state fornite ulteriori informazioni dettagliate sulle terapie specifiche a cui è stato sottoposto il paziente, ma si sottolinea che le cure proseguono per garantirne una completa guarigione.