Simmenthal ritirata dai supermercati: ecco il lotto a rischio

Sul portale ufficiale del Ministero della Salute è stato recentemente pubblicato un nuovo avviso di richiamo riguardante un lotto di Simmenthal, il celebre piatto pronto a base di carne bovina in gelatina vegetale. La motivazione del richiamo è legata a un possibile difetto di chiusura delle scatole del prodotto. La data di emissione dell’allerta alimentare è il 29 agosto, mentre il prodotto in questione è distribuito dalla Bolton Food S.p.A. Il lotto interessato dal richiamo è il G156, prodotto nello stabilimento di Via Matteotti 2, ad Aprilia, in provincia di Latina. Il formato di vendita è una confezione da 3 barattoli, ciascuno da 140 grammi. La scadenza della carne in scatola coinvolta è fissata per il 31 dicembre 2028.

“Possibile rischio per la salute”

Nel comunicato pubblicato dal Ministero, viene sottolineato che, “per motivi di precauzione e per evitare qualsiasi potenziale rischio per la salute, si consiglia di non consumare il prodotto appartenente al lotto sopra indicato e di restituirlo presso il punto vendita dove è stato acquistato”.